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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Ç, K.Ö, Ö.Ç.T, Y.S, M.D. ve V.G. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 179,89 gram eroin, 56,37 gram sentetik uyuşturucu, 39 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

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