HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

04.03.2021 13:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü şüphelisi A.B., A.Ş., O.K., E.K., K.T. ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Şahısların ikametgâhlarında yapılan aramalarda 5 gram eroin, 13 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 1 adet 9 mm. tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.
Ayrıca Şubat ayı içerisinde 2 şahıs 29 gram eroin ve 7 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ile birlikte yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl?Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl?
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Adana’da mahkeme 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlali' cezasını iptal etti

'Sokağa çıkma kısıtlaması ihlali' cezası için emsal karar

Çanakkale'de kahreden olay! Pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçük çocuk 4'üncü kattan düştü

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Diyanet takvimi açıklandı

Ramazan ne zaman başlıyor?

Son Dakika: Yargıtay, 13 sanığın beraat kararını bozdu

Yargıtay, 13 sanığın beraat kararını bozdu

Mustafa Sarıgül'ün 'Golf Sahası'nda yaptığı tarım açıklaması olay oldu!

Sarıgül'ün 'Golf Sahası'nda yaptığı tarım açıklaması olay oldu!

Uzaya börek gönderen börekçi, şimdi de kendisi gitmek istiyor

Uzaya börek göndermişti, şimdi de kendisi gitmek istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.