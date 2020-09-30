Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan örgüte eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler E.H., Ü.U., B.K., M.G., S.C., Z.U. ve Ç.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 30 gram esrar maddesi, 20 adet sikke, 25 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 gram kenevir tohumu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 7 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

