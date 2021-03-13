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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

13.03.2021 03:17 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şahıstan 7’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 01-12 Mart tarihleri arasında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şahıstan 7’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 01-12 Mart tarihleri arasında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şahıstan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü adli kontrol şartı ile diğer 3’ü ise emniyetten serbest bırakıldı.
Öte yandan kent genelinde yapılan uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 8 şahıs yakalandı. Şahıslardan 2’si tutuklanırken 6’şahsın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
Operasyon kapsamında şahısların evinde yapılan aramalarda, 135.49 gram esrar, 422.56 gram toz esrar, 311.79 gram metamfetamin, 69 gram bonzai,14 gram eroin, 13 kök hint keneviri, 62 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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