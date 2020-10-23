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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 114,61 gram bonzai maddesi, 23,95 gram metamfetamin maddesi, 80 gram esrar maddesi, 0.72 gram eroin maddesi, 2 adet sentetik hap ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişiden İ.B.T, M.A, Y. S.,I. S.,E. A.,K. Ş., D.S. ve R.P. isimli 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Z.S. ve M.T. isimli 2 şahıs adli kontrol şartı ile A.Ç. isimli şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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