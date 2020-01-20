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  4. Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik, 14 Ocak'ta 18 ayrı adrese hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 16 şüpheli yakalanıp, gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 171,67 gram bonzai maddesi, 4,24 gram esrar, 37 extacy hap, 16 neurontin hap maddesi, ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan, 6'sı ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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