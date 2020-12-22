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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama

22.12.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 15’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 01-21 Aralık 2020 tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu operasyonları kapsamında farklı olaylarda ilişiği bulunan 22 şahsı gözaltına aldı.

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 15’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 01-21 Aralık 2020 tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu operasyonları kapsamında farklı olaylarda ilişiği bulunan 22 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan O.S, A.Ö, Ç.A, E.K, K.Ç, A.Y, F.Ç, G.G, H.D, Y.S.D, A.Ç, G.A, C.A.B, Y.P, İ.B. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçlarından tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 şahıs da alınan talimatlar doğrultusunda salıverildi.
Ayrıca ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Ettirmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçu kapsamında meydana gelen 37 ayrı olayda gözaltına alınan 37 kişide emniyetteki işlemlerinin ardından alınan talimatlar doğrultusunda salıverildi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 kilo 292 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 967 gram esrar, 390 gram metamfetamin, 114,14 gram eroin, 110 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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