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  4. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 7’si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.

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