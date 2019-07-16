Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Osmaniye’de son bir haftada ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8-15 Temmuz tarihleri arasında, narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında "yakalama emri" bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 40 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3’ü tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ise 506,22 gram esrar maddesi, 21,97 gram eroin maddesi, 3,45 gram metamfetamin maddesi, 130 adet captagon hap, 53,00 gram kenevir tohumu, 16 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 27 bin 290 TL para ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi.

