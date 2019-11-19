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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:34 | Son Güncelleme

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kentte uyuşturucu ticareti ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.N.A, O.O, H.B.D, A.K, M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla, A.A. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli S.K. ve N.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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