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Osmaniye’de uzaklaştırma kararı olan şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü

22.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eve gelerek tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde yaşandı.

Osmaniye’de uzaklaştırma kararı olan şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü

Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eve gelerek tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde yaşandı. Bir süredir aralarında tartışma olan C.B. Fikirli için eşi Serpil Fikirli evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir süredir Kahramanmaraş’ta çalışan ve evine gitmeyen C.B. Fikirli, eşiyle konuşmak için öğle saatlerinde köyde bulunan evine geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giren C.B. Fikirli ile Serpil Fikirli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.B. Fikirli eline aldığı bıçakla eşi Serpil Fikirli’yi defalarca kez bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serpil Fikirli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karısını bıçaklayarak öldüren C.B. Fikirli ise olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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