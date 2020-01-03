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  4. Osmaniye'de yaban hayvanlarının tanıtımı tahnitlerle yapılıyor

Osmaniye'de yaban hayvanlarının tanıtımı tahnitlerle yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda oluşturulan merkez, tahnit işlemiyle ölümsüzleştirilen karaca, sansar, flamingo, dağ keçisi, çakal gibi 60'a yakın hayvanla ziyaretçilerini bekliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda oluşturulan merkezde, tahnit işlemiyle ölümsüzleştirilen 60'a yakın hayvanının tanıtımı yapılıyor.

Karacadan sansara, flamingodan dağ keçisine ve çakala kadar çok sayıda hayvanın yer aldığı merkez, ziyaretçilerini bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze yaralı getirilip kurtarılamayan hayvanları, tahnitlerini yaparak eğitim amaçlı sergilediklerini söyledi.

Merkezde yaban hayvanlarının tanıtımının yanı sıra öğrencilere yönelik doğa koruma eğitimleri yapıldığını anlatan Güvercin, burada öğrencilere sinevizyon gösterimiyle ekosistem hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

Güvercin, eğitimlerin ardından öğrencilerin, tahnitlerle ölümsüzleştirilen hayvanları yakından görerek tanıma şansı yakaladığını belirtti.

Merkez, hafta içi mesai saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hayvan tahnitleri Osmaniye yaban hayatı

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