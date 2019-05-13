Osmaniye'de yakalanan üst düzey DEAŞ üyesi tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde 'üst düzey emiri' Abu M. kod adlı Adnan K., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlülüğü (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve irtibatlı faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütü üyesi şahısların tespitine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, il merkezinde bulunduğu belirlenen DEAŞ üyesi Abu M. kod adlı Adnan K. düzenlenen operasyon sonucunda, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün sözde 'üst düzey emiri' olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

