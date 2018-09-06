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Osmaniye'de yangın; mahalle boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 19:55 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, ormanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesindeki Aydınlar Mahallesi, tahliye edildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, ormanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesindeki Aydınlar Mahallesi, tahliye edildi. Merkeze bağlı Serinova köyü kırsalındaki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin yayılabileceği Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesindeki Aydınlar Mahallesi boşaltıldı. Jandarma ekipleri, girişine barikat kurulan mahalleye görevliler dışında araç girişine izin vermiyor. Öte yandan civar köylerdeki camilerden ilçe sakinlerine, yangına müdahale eden ekiplere yardım etmeleri konusunda anonslar yapılıyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, henüz kontrol altına alınamazken, şu ana kadar yaklaşık 5 hektarlık ormanlığın zarar gördüğü öğrenildi.

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