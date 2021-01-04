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  4. Osmaniye’de yasa dışı yollarla yurda giren 13 kişi sınır dışı edildi

Osmaniye’de yasa dışı yollarla yurda giren 13 kişi sınır dışı edildi

04.01.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de yasa dışı yollarla yurda giren 13 kişi sınır dışı edildi

Osmaniye’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 kişi sınır dışı edildi.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan yol kontrol denetimlerde ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yapan 13 şahsa adli işlem yapıldı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğündeki kimlik tespiti işlemlerinin ardından Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen şahıslar sınır dışı edildi.

Osmaniye’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 kişi sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan yol kontrol denetimlerde ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yapan 13 şahsa adli işlem yapıldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğündeki kimlik tespiti işlemlerinin ardından Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen şahıslar sınır dışı edildi.

Osmaniye’de yasa dışı yollarla yurda giren 13 kişi sınır dışı edildi

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