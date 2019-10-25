Osmaniye'de zeytin hasadına başlandı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 'yeşil altın' olarak tabir edilen zeytinin hasadına başlandı. Salamuralık ve yağlık olarak hasat edilen zeytinin kilosu 3-4 TL arasında alıcı buluyor.

İlçede kurak arazileri değerlendirmek için 2005 yılında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ile Kadirli Ziraat Odası'nca başlatılan projeyle çiftçiler zeytinciliğe yönlendirildi. Başarıyla uygulanan proje kapsamında ilçede o günlerde onbinlerle ifade edilen zeytin ağacı sayısı 1 milyon 600 binlere, zeytin yetiştiren çiftçi sayısı da 700'den 5 bine ulaştı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Rüştü Özeser, projenin amacına ulaştığını belirterek, zeytinin hem ilçe ekonomisine hem de çiftçisine büyük katkı sağladığını söyledi. Her geçen yıl verimde artış olduğunu söyleyen Özeser, bu yıl da rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Çiftçilere 1 milyondan fazla zeytin fidanı dağıtıldığını belirten Özeser, "34 bin dönüm arazide bu yıl yetişkin 1 milyon 500 bin ağaçtan çiftçilerimiz hasat yapmaya başladı. 1 ağaçtan 60 ile 80 kilo arasında zeytin alıyoruz. Bu oran bazı ağaçlarda yükseliyor bazılarında ise düşüyor. Geçen yıl yaklaşık 210 bin tonluk bir hasat yapılmıştı, bu sezon ise 220 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Salamuralık ve yağlık olarak hasat edilen zeytinin kilosu 3-4 TL arasında alıcı buluyor. Zeytin hasadına başlayan çiftçilerimiz bu yıl yağ oranından çok memnunlar" dedi.