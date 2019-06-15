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Osmaniye'de zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

OSMANİYE’de, iki otomobil ve bir TIR’ın çarpıştığı kazada  hurdaya dönen araçta sıkışan Ömer ile eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 3 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de, iki otomobil ve bir TIR’ın çarpıştığı kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Ömer ile eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında E-90 yolu Gaziantep istikameti Şekerdere viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Köksal yönetimindeki 01 BE 0381 plakalı otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 DL 055 plakalı otomobil ve 80 BE 829 plakalı kasası boş TIR, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazaya görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Ömer ve eşi Fazilet Köksal hurdaya otomobilde sıkıştı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan karı-kocanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar S.K., M.K. ve M.K. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer ve Fazilet Köksal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılma üzere Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 3 yaralıOsmaniye'de zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 3 yaralıOsmaniye'de zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 3 yaralı

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