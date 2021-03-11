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Osmaniye’de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

11.03.2021 01:01 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişide yaralandı.

Osmaniye’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı 8’inci kilometresi Mamure tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Osmaniye istikametine doğru seyir halinde olan 01 PY 608 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 59 AB 698 ve 07 ALP 074 plakalı iki TIR ve 01 SR 278 plakalı kamyonet ile 80 HD 747 plakalı hafif ticari araç da birbirleriyle çarpıştı. Kaza sonrası otobanda zincirleme trafik kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kaza yapan araçlarda bulunan ve yaralanan 5 kişi ambulanslarla Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Abdullah Rona, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı zincirleme kaza sonrası trafiğe kapanan TAG otobanı, kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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