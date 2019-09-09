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Osmaniye’de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli-Osmaniye karayolunun 7’inci kilometresinde Vayvaylı köyü yakınlarında meydana geldi.

Osmaniye’de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli-Osmaniye karayolunun 7’inci kilometresinde Vayvaylı köyü yakınlarında meydana geldi. Soner Ceylan idaresinde ki 01 VR 302 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönden gelen Ali Gönüler yönetimindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri o esnada aynı yol üzerinde Kadirli istikametine doğru seyir halinde olan Yunus Fındık idaresindeki 80 KB 265 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobillerde sıkışanlar için kaza yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yapan araçlarda sıkışan ve itfaiye yardımıyla araçtan çıkartılan Soner Ceylan, Ali Gönüler ve 13 yaşındaki Kadir Gönüler’in kaza yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi. Kazaya karışan diğer araç şoförü Yunus Fındık ve aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Kadirli ilçesinde ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze aracı ile Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan Kadirli Osmaniye karayolu kazaya karıdan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.

Osmaniye’de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Osmaniye’de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Osmaniye’de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

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