Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Ahmet Küçükpala (26) yönetimindeki 80 AAK 716 plakalı otomobil, Sumbas-Kadirli Karayolu Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Haluk Yakıcı idaresindeki 41 TY 914 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Yakıcı'nın kullandığı otomobil, seyir halindeki Muhtar Ahmet Topalhan'ın kullandığı 80 LB 992 plakalı otomobil ile yaya Duran İsaoğlu ve park halindeki 20 H 8646 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler Küçükpala ve Yakıcı ile 2 otomobil arasında sıkışan İsaoğlu ve araçlardaki Emrah Cengizer ile Beyza Yakıcı (15) yaralandı.

Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Duran İsaoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. İsaoğlu'nun, bir özel okulun müdürü olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

