HABER

Osmaniye'deki belediye başkanına silahlı saldırı olayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 00:13 | Son Güncelleme

Hastane müdürü Ali Taşçı: - "Yaralılarımızdan Başkanımız ve Murat Karakaya'nın durumu iyi. Diz kapaklarından kurşun girip çıkmış. Burak Başaran isimli arkadaşımızın ise durumu kritik, kendisini Osmaniye Devlet Hastanesine sevk ettik"

OSMANİYE (AA) - Silahlı saldırıda yaralanan Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Koca, yanındaki Burak Başaran ve Murat Karakaya ile Osmaniye'de özel bir hastaneye hasta ziyaretine gitti.

Hastaneden çıkışta, henüz belirlenemeyen nedenle Belediye Başkanı Koca ve beraberindekilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan Koca ile yanındaki iki kişi özel hastanede tedavi altına alındı.

Burak Başaran buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Özel hastanenin müdürü Ali Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın hastane yanında bulunan kafeteryada gerçekleştiğini söyledi.

Olayda yaralanan Başaran'ın belediyede işçi kadrosunda çalıştığını, Murat Karakaya'nın ise Başkan Koca'nın oğlunun arkadaşı olduğunu öğrendiklerini aktaran Taşçı, "Yaralılarımızdan Başkanımız ve Murat Karakaya'nın durumu iyi. Diz kapaklarından kurşun girip çıkmış. Burak Başaran isimli arkadaşımızın ise durumu kritik, kendisini Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk ettik." dedi.

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
İsrail'in Gazze saldırıları Ramallah'ta protesto edildiİsrail'in Gazze saldırıları Ramallah'ta protesto edildi
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat dururİlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.