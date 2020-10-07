Osmaniye’deki cinayetle biten silahlı kavgaya 2 tutuklama

Osmaniye’de husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Ekim günü Osmaniye merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesi üzerinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında taş, çekiç, tırmık, silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıkmış, olayda tüfekle vurularak ağır yaralanan Murat Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç. ve Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

