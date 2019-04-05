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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de DEAŞ terör örgütünün Suriye'de silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de DEAŞ terör örgütünün silahlı faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar M.M, A.A, M.H.A, İ.K, A.E. ve E.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatmış, bu kapsamda 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Osmaniye

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