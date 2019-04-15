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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Örgütün 2014-2016 yıllarında savaşçı kadrosunda yer aldığı ileri sürülen Suriyeli zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 2014-2016 yıllarında Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütün savaşçı kadrosunda yer aldığı ve Hatay'dan Osmaniye'ye geldiği yönündeki istihbarat üzerine üç gün önce yakalanan M.E'nin (24) jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli M.E'nin, 2014-2016 yıllarında Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda görev aldığı iddia edilmiş, şüphelinin 2017 yılında yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Osmaniye

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