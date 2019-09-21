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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

Terör örgütünün Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 5 zanlıdan 2'si daha tutuklandı - Tutuklu sayısı 3'e yükselirken, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 5 zanlıdan 2'si daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı öne sürülen 5 Suriyeli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Osmaniye

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