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Osmaniye'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

Amanos Dağları eteklerindeki iki noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde iki noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar alanda zarar oluştu.

Ürün Yaylası yakınlarındaki iki ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan orman yangınına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale etti.

Yayladaki yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, yaptığı açıklamada, yangınların atılan sigara izmaritinden çıktığının tahmin edildiğini belirterek, "Yaylaya çıkan vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle yaktıkları piknik ateşlerini tamamen söndürmeden bölgeden ayrılmamalarını ve ormanlık alanlara sigara izmariti atmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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adana orman yangınları

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