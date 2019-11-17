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Osmaniye’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinliklere sıçrayan yangına çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdahale ediliyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinliklere sıçrayan yangına çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdahale ediliyor. Tedbir amacıyla yangı bölgesindeki bazı evlerin boşaltıldığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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