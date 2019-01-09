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Osmaniye'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan esnaf, hastanede hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerine yakın iş yerini kapatırken taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan esnaf, hastanede yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Fahri Koç, Osmaniye'deki ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.

Koç, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Yüreğir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü, kaçan bir şüphelinin ise polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birinin olay yerine yakın iş yerini kapatırken taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşun vücuduna isabet eden esnaf Fahri Koç olduğu öğrenilmişti.

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Fahri Koç Kadirli Osmaniye öldü Silahlı kavga

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