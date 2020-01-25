Osmaniye'deki sucuk festivali Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yarın düzenlenmesi planlanan 6. Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iptal edildi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Deprem nedeniyle festival ve şenliği iptal ettiklerini belirten Tarhan, "Hazırlanan 15 bin kişilik iki ton sucuğu da Elazığ'daki depremzedelere göndererek, yaralarına merhem olmaya çalışacağız." dedi.

