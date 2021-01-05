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Osmaniye’deki trafik kazaları kameralara yansıdı

05.01.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de 2020 yılında meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Osmaniye’de 2020 yılında meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaların genellikle dikkatsizlikten dolayı kavşaklarda gerçekleştiği görüldü.
Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin değişik noktalarına yerleştirilen KGYS kameraları 2020 yılı içerisinde yaşanan bazı trafik kazalarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerin birisinde düz yolda ilerleyen kapalı kasa aracın aniden fren yaparak kaçırdığı kavşağa geri geri gelirken aynı şeritte ilerleyen motosiklet sürücü ile yanında yolcu olarak bulanan bir şahsın araca hızlıca çarpıp motosikletteki şahısların havaya savrulduğu anlar sanayi saniye kaydedildi.
Başka bir görüntüde düz yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün refüj üzerinden karşı şeridi geçerek kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı ardından çarpmanın etkisiyle kamyonun karşı şeride geçtiği görüldü.
KGYS tarafından kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizlik nedeniyle kazaya sebebiyet verdiği gözlemlenirken, kazaların genellikle kavşak noktalarında kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü.

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