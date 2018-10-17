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Osmaniye'den 80 öğrenci, Bursa Çanakkale gezisine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülmekte olan Gelecek Ellerinde isimli proje çerçevesinde, 10-17 yaş arası 40 kız olmak üzere 80 öğrenci Bursa-Çanakkale gezisine gönderildi.

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülmekte olan Gelecek Ellerinde isimli proje çerçevesinde, 10-17 yaş arası 40 kız olmak üzere 80 öğrenci Bursa-Çanakkale gezisine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü önünde, geziye katılan öğrencileri uğurlamak için düzenlenen programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Emniyet Müdür Vekili Erkan Samaraz ve veliler katıldı. UĞURLAMA PROGRAMINDA VALİ COŞKUN'DA KATILDI Öğrencilere hayırlı yolculuklar dileyen Vali Coşkun, Gelecek Ellerinde isimli proje çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde, Bursa ve Çanakkale ziyaret programlarına katılıp oraları ziyaret edeceksiniz. Gideceğiniz şehirler, ülkemizin önemli yerleridir. Özellikle, Çanakkale ilimiz, ecdadımızın şehit olduğu, bu vatanın kurtarılmasında çok önemli bir konumla olan bir şehrimizdir. Dolayısıyla gittiğiniz yerlerde mutlaka oranın tarihi önemini, geçen olayları iyi kavramaya çalışın, onlardan örnek almaya çalışalım. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyor, kazasız, belasız gidip gelmenizi ve derslerinizde de başarılar diliyorum dedi. Vali Coşkun'un konuşmasının ardından öğrenciler 2 otobüs ile yola çıktılar. Öğrencilere tişört, şapka ve kalıcı hatıra olması amacıyla USB bellek hediye edildi. GEZİ, 10 GÖREVLİ EŞLİĞİNDE 4 GÜN SÜRECEK 10 görevli eşliğinde dört gün sürecek olan gezide öğrenciler, ilk durakları Bursa ili olacak. Burada, Ulucami - Kapalı Çarşı, Muradiye Bölgesindeki Orhangazi - Osmangazi türbeleri, Camii Emir Sultan Türbesi, Muradiye Külliyesi, Bursa Kent Müzesi ve Murat Hüdavendigar türbesi ziyaret edilecek. Çanakkale Gezisinde ise Truva Antik Kenti, Truva Atı, Çimenlik Kalesi, Bataryalar, Nusret Mayın Gemisi, Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı ve Aynalı Çarşı gezileri yapılacak. Ardından Şehitlik Gezisinde ise Seyit Onbaşı, Namazgah Tabyaları, Soğanlı dere Şehitliği, Alçıtepe, Ertuğrul Koyu, Yahya Çavuş Şehitliği, Abide-i Hürriyet gezileri, Kabatepe Simülasyon Merkezi gezisi, Kabatepe, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı sırt, 57. Alay Şehitliği, 261 rakımlı tepe ve Conkbayırı gezilerinin ardından akşam saatlerinde Osmaniye'ye hareket edilecek.

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