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Osmaniye’nin Koçlu Köyü’nde muhtarlık seçimi iptal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü’nde 31 Mart’da yapılan yerel yönetimler seçimlerinde muhtarlık seçimi yapılan itiraz üzerine YSK tarafından iptal edildi.Kadirli’ye bağlı 780 seçmenin olduğu Koçlu Köyü’nde 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde iki muhtar adayı muhtar olmak için seçime girdi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü’nde 31 Mart’da yapılan yerel yönetimler seçimlerinde muhtarlık seçimi yapılan itiraz üzerine YSK tarafından iptal edildi.
Kadirli’ye bağlı 780 seçmenin olduğu Koçlu Köyü’nde 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde iki muhtar adayı muhtar olmak için seçime girdi. Seçimi eski muhtar Bayram Ali Kadıoğlu kazandı. Seçimin ardından diğer muhtar adayı Yüksek Seçim Kuruluna seçimi kazanan muhtarın seçimle şartlarına haiz olmadığı gerekçesiyle seçimin iptal edilmesi için başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren YSK itirazı haklı bularak, hakkında bir mahkumiyet kararı bulunan Bayram Ali Kadıoğlu’nun muhtarlığını düşürerek muhtarlık seçiminin iptaline karar verdi.
Koçlu Köyü’nde 2 Haziran günü seçmen muhtarlık için tekrar sandık başına gidecek.

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