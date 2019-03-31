Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Zeki Demiroğlu kazandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Zeki Demiroğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeki Demiroğlu 725, DP adayı Mustafa Nuri Nuhoğlu 551, İYİ Parti adayı İsmail Göçebe 162 oy aldı.

-Demiroğlu'nun öz geçmişi-

1973 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Zeki Demiroğlu, ilk öğrenimini Sumbas, orta öğrenimini Kadirli, liseyi ise Adana'da okudu. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan Demiroğlu çiftçilikle uğraşıyor. Demiroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

