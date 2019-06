Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, memleketi Osmaniye'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Tunceli'de Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle merkeze bağlı Pınar Köyü Vezgür Tepe bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Tunceli'de yapılacak törenin ardından uçakla Adana'ya gönderilecek.

ANNESİ VE BABASI VEFAT ETMİŞ

12 Nisan'da nikah kıyan ancak hala düğün yapmadığı öğrenilen Ökkeş Ede'nin anne ve babasının da daha önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Ökkeş Ede'nin cenazesi Osmaniye'de bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

'CAN VERMEYE HAZIRIZ'

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, sosyal medya adresi Facebook'ta hain darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımda vatan için can vermeye hazır olduğunu yazdığı ortaya çıktı. Şehidin paylaşımı şöyle:

'Türk Silahlı kuvvetlerinin mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 15.07.2016 tarihinde devletimize ve milletimize karşı yapılan saldırıları hain,alçak ve bir o kadar da nefretle kınıyor aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu hiç bir zaman unutulmamalıdır ki, Türk askeri her daim aziz milleti ve devleti için el ele yılmadan terör, terör yandaşları ile mücadelede kararlılık içersinde olacaktır. Milletimizin refahı, devletimizin bekası adına can vermeye her daim hazırız.'

