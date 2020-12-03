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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

03.12.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bir otelde aranan saldırganın ateş açması sonucu şehit düşen Barış Göl’ün (36) şehadet haberi Osmaniye’deki baba ocağına ulaştı.Antalya’da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan Muhammet Karataş’ın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş’ta bir otelde olduğu bilgisi alındı.

Kahramanmaraş’ta bir otelde aranan saldırganın ateş açması sonucu şehit düşen Barış Göl’ün (36) şehadet haberi Osmaniye’deki baba ocağına ulaştı.
Antalya’da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan Muhammet Karataş’ın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş’ta bir otelde olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın bulunduğu otele operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören Muhammet Karataş 3. kattaki merdiven boşluğundan ekiplere ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Barış Göl ve yanında bulanan arkadaşı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı polislerden Barış Göl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Barış Göl’ün şehadet haberi Osmaniye merkez Kazım Karabekir Mahallesi 6545 Sokak’ta bulunan baba ocağına emniyet görevlileri tarafından verildi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.
Öte yandan şehidin annesi Medine ve babası Osman Göl’ün yaralı olduğu bilgisi üzerine Kahramanmaraş’a gittiği öğrenildi.

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