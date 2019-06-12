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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

KAYINVALİDESİNİN EVİNİN ÖNÜNE TAZİYE ÇADIRI KURULDU Anne ve babasını daha önce kaybeden şehit Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin nikah kıyıp, düğün hazırlığı yaptığı Ayşe Ede'nin, annesi Asiye Demir ile birlikte yaşadığı Mevlana Mahallesi'ndeki evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (3)

KAYINVALİDESİNİN EVİNİN ÖNÜNE TAZİYE ÇADIRI KURULDU
Anne ve babasını daha önce kaybeden şehit Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin nikah kıyıp, düğün hazırlığı yaptığı Ayşe Ede'nin, annesi Asiye Demir ile birlikte yaşadığı Mevlana Mahallesi'ndeki evin önüne taziye çadırı kuruldu. Ede'nin kayınvalidesinin evi ile bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları da taziye için eve gelmeye başladı.
Bu arada, Ökkeş Ede ve Ayşe Ede çiftinin Eylül'de yapacakları düğün için düğün salonu tuttukları belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (3)Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (3)Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (3)

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