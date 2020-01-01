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  4. Osmanlı batığından altın paralar ve mücevher çıktı

Osmanlı batığından altın paralar ve mücevher çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl Alanya açıklarında, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç.

Osmanlı batığından altın paralar ve mücevher çıktı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl Alanya açıklarında, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi tarafından bulunan Osmanlı batığında altın paralar, mücevherler ve süs eşyaları bulunduğunu açıkladı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi tarafından dünyanın en eski ticari gemi batığının bulunmasının ardından, çok önemli bir buluş daha gerçekleştirildiğini açıkladı. Vali Karaloğlu, bu sene Alanya bölgesindeki bir Osmanlı batığında çok önemli altın paralar, mücevherler ve süs eşyaları ortaya çıkarıldığını belirterek, "Antalya sahilleri su altı arkeolojisi bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma Merkezi'ndeki kadroyu güçlendirerek inşallah su altından da çok önemli bulguları Kemer'de kurulacak Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileyeceğiz" dedi.
Kemer'deki Sualtı Araştırma Merkezi'nde Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibinin çok önemli su altı arkeolojik kazılar yaptığını belirten Vali Karaloğlu, bu yıl bulunan M.Ö. 1600 yılına ait 14 metreli boyunda ve içinde 1.5 tonluk bakır külçe olan dünyanın en eski gemi batığı keşfini hatırlatarak, “Su altı kazı çalışmaları başladı ve çok önemli eserler ortaya çıkıyor. Kemer'de Sualtı Arkeoloji Müzesi çalışmaları tamamlanmak üzere, yer sorununu Kemer Belediyesi bitiriyor. Kemer'deki turizmcilerimiz de ciddi destek veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizmcilerimizin ortak projesi olacak. TÜROFED eski başkanı Osman Ayık, turizmcileri koordine ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde tamamlanacak ve Bodrum'dan sonra Türkiye'deki en önemli Sualtı Arkeoloji Müzesi olacak" diye konuştu.
Alanya bölgesindeki Osmanlı batığından çıkartılan altın paralar, mücevherler ve süs eşyalarından oluştuğu belirtilen eserlerin görselleri, önümüzdeki süreçte düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna tanıtılacak.

FOTOĞRAFLI

Osmanlı batığından altın paralar ve mücevher çıktı

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