Osmanlı belgeleri Şeba Çiftlikleri'nin Lübnan toprağı olduğunu kanıtlıyor

MAHMUT GELDİ - Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait belgeler, İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nin bir bölümünü oluşturan Şeba Çiftlikleri'nin Lübnan toprağı olduğuna tanıklık ediyor. Lübnan'ın güneydoğusundaki Suriye ve İsrail sınır hattında yer alan Cenub vilayetine bağlı 7 beldeden oluşan Arkub bölgesi yetkilileri, Şeba Çiftlikleri'nin Lübnan toprağı olduğunu kanıtlayan Osmanlı döneminden kalma belgeleri muhafaza ettiklerini belirtti. Şeba Belediye Başkanı Muhammed Saab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerindeki Osmanlı belgelerinin asıllarının da Türkiye'deki arşivlerde korunduğunu söyledi. Saab, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Şeba Çiftlikleri'nin, geçimini tarımdan sağlayan bölge sakinleri için çok önemli olduğuna işaret etti. Bölgenin sahibi Lübnanlıların İsrail işgali öncesinde kış mevsimini Şeba Çiftlikleri'nde, yaz mevsimini ise halihazırda bulundukları Şeba beldesinde geçirdiklerini anlatan Saab, "Şeba Çiftlikleri toprakları zeytin ve çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra tahıl ekimi için oldukça verimli. Orada üretilen zeytinlikler için bölgede 5 adet zeytinyağı tesisi işletiliyordu." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Kıskançlık krizi çıktı! Uludağ Üniversitesi’nde Ramazan boyunca iftar imkanı Restore edilen 400 yıllık su kemerine yazı yazıp, dibinde ateş yaktılar

Lübnanlıların 2000 yılına kadar işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'nde bulunan topraklarını İsrail ordusundan aldıkları izinle işletmeye devam ettiğini dile getiren Saab, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney kesiminden çekildiği 2000 yılından itibaren bölge halkının Şeba Çiftlikleri'ndeki topraklarına gitmesi için verdiği izinleri durdurduğunu aktardı. - "Osmanlı dönemine ait elimizde belgeler var" İsrail'in 2000 yılından sonra Şeba Çiftlikleri'nde yeni yollar açma çalışmaları yaptığını söyleyen Saab, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararından sonra Şeba Çiftlikleri'ne yönelik de aynı adımın atılmasından kaygı duyduklarını dile getirdi. Atalarından kendilerine kalan Şeba Çiftlikleri'nden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Saab, "Şeba Çiftlikleri, 1918 yılından yani atalarımızdan beri Lübnan'a aittir. Buranın Lübnan toprağı olduğuna dair Osmanlı dönemine ait elimizde belgeler var. Bu belgeler ayrıca Türkiye'deki arşivlerde ve Birleşmiş Milletlerde (BM) de var." diye konuştu.

BM'nin, ellerindeki belgeleri Türkiye arşivlerindeki asıllarıyla ispatlamak istediğini söyleyen Saab, Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuyu kendisiyle görüştüklerini belirtti. Şeba Belediye Başbakanı Saab, sözlerine son verirken 35 bin civarındaki Şeba beldesi sakinlerinin çoğunun göç ettiğini kaydetti. - "Osmanlılar arkalarında büyük bir miras bıraktı" Bölge beldelerinden Kafarşuba Belediye Başkanı Kasım el-Kadiri ise Türkiye Büyükelçisi Çakıl'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretle bir asırlık özlemi giderdiğini söyledi. Bu ziyaretle 100 yıl önce başlayan kopukluğun son bulduğunu ifade eden Kadiri, "Batı ve iş birlikçilerinin Osmanlı Devleti'ni gericilikle suçlayarak tarihe yönelik her türlü çarpıtma çabalarına rağmen Osmanlılar, siyasi, kültürel ve tarihi büyük bir miras bıraktı." dedi. Atalarının Sultan 2. Abdülhamid Han'ı daima övgüyle andıklarını anlatan Kadiri, "Dedelerimiz ve bütün bölge sakinleri, Sultan Abdülhamid Han döneminde topraklarının mülkiyetini ispatlayan belgelere sahip olmuşlardı." ifadesini kullandı.