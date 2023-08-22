Osmanlı'da fil ahırı olarak kullanılıyordu, artık çay kahve alınacak! Harabeye dönünce harekete geçildi: "En kısa sürede başlayacak"

Tarihi yapı ile ilgili bilgi veren Prof. Can Şakir Binan, "Bu yapı muhtemelen üzerindeki bir başka yapının altyapısı çünkü yapının özelliklerine bakınca zemin altyapısı olduğu anlaşılıyor. Biz üniversite olarak yapının üstünde bir kazı çalışması yapacağız ve bu kazı çalışması sonrası yapının ne olduğu, tarihlemesi, harç ve veri analizlerinden sonra yapılabilecek. Ondan sonra bu yapının ne olduğu ortaya çıkacak. Şu anda harap durumda görünüyor, eski bir yapı olduğu için normal. Buradaki birçok yapı restore edildi. Hala restorasyonu devam eden yapılar var. Fil ahırlarında da restorasyon çalışması en kısa sürede başlayacak" şeklinde konuştu.
Prof. Can Şakir Binan, "Burası kamu alanında ve üniversiteye tahsisli bir arazi. Öğrencilerin kullanacağı bir okuma alanı, kış bahçesi, öğrenci kantini yapabiliriz. Yakınında kütüphane olduğu için oradan çıkan öğrencilerin yemek yiyebileceği bir alana dönüşebilir. Yapılacak alanın bu tarihi yapıyı bozmayacak bir işlevde olması gerekiyor. Yakınında kütüphane var ve onunla bağlantılı bir okuma salonu olabilir. Bir üniversitenin tarihi yapılar içinde olması öğrenciler için çok ciddi bir tarih bilinci oluşturuyor. O ülkenin geçmişi ile günümüzün zamanını birleştiren bir süreklilik hissi veriyor" diye konuştu.
Tarihi yapıların uzun tarih sürecinde yüklendikleri mesajı geleceğe aktarma noktasında önemli olduğunu belirten Prof. Can Şakir Binan, "Yapının kitabesi yok, üst kısmı açılıp sondaj ve Orta Çağ arkeoloji çalışması yapılmalı. Bu şekilde yapının bir üst yapının bodrumu mu yoksa altyapısı mı olduğu veya kendi başına bir fil ahırı mı olduğu ortaya çıkacak. O tür veriler bizim için çok önemli. Yapı üzerinde detaylı analiz yapılmadı. 650- 700 metrekarelik bir alan var burada. O yapılar bu uzun tarih sürecinde yüklendikleri mesajı geleceğe aktarma noktasında da çok önemli. Tarihi yapı ve tarihi çevre kullanılmadığında ölmeye başlıyor, ne zaman boş bırakırsanız o yapı köhneleşmeye başlıyor. Yapıların kimliklerini bozmadan ve özelliklerini tahrip etmeden kullanmak bizim koruma ve restorasyon uzmanları olarak tercih ettiğimiz bir şey" ifadelerini kullandı.
Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay ise, "Burada yapı ile alakası olmayan eklentiler eklenmiş. Bu da yapıya ağırlık yapıyor. Ayrıca yapının bazı kısımlarında çöpler, bakımsız yerler var ve buralarda da bir temizleme çalışması yapılması gerekiyor. Buranın öğrencilerin zaman geçirdiği bir alan ve kültür sanat merkezi olması gerekiyor. Şu anda çok bakımsız durumda. Buradaki çalışmaların en kısa sürede bitirilip üniversite öğrencilerinin kullanımına açılması gerekiyor. Türkiye’de de en çok tarihi yapının bulunduğu üniversite burası, tam 16 eser var. Burası çok güzel bir kampüs, bu eserlerimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.
(DHA)