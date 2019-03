Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

2018-2019 eğitim yılında eğitime başlanan bölümde, öğrenciler atçılıkla ilgili her türlü temel bilgi, birinci kademe binicilik, antrenörlük bilgileri ve at bakım konusunda Avrupa standartlarında, uygulama seviyesinde gerekli bilgi ve beceriler kazanıyor.

Teorik eğitimleri okul binasında alan öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini ilçedeki at çiftliklerinde ve Şanlıurfa Hipodromu'nda alarak, birbirinden değerli atları yarışlara hazırlıyor.

Güngör, eğitimlerinin büyük bölümünün bina dışında uygulamalı olarak verdiklerini dile getirerek, ilçedeki at çiftliklerine ve Şanlıurfa Hipodromu'na sık sık giderek öğrencilerin atları yakından tanımalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Gelecek yıllarda Suruç MYO'nun bir Suruç Atçılık ve Antrenörlüğü Okulu olacağına inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. At yetiştiriciliği anlamında kaliteli personeller yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an 30 öğrencimiz bulunmakta. Öğrencilerimizin bu bölümü tercih etmesinin en büyük sebebi at sevgisi.