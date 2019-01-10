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Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 20:09 | Son Güncelleme

OSMANLI Dönemi Müziği Multimedya Arşiv Arama ve Karşılaştırma portalı kullanma açıldı.

Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldı

Doğanay YAVUZ-Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL,(DHA)-OSMANLI Dönemi Müziği Multimedya Arşiv Arama ve Karşılaştırma portalı kullanma açıldı.
İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi(OMAR) tarafından hazırlanan Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv Arama ve Karşılaştırma portalı, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda saat 15.30'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Etkinliğe üniversite yetkilileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

ESERLERİN DİJİTAL KOPYALARI BİLGİ HAVUZUNDA OLACAK
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sedat Murat etkinlikte yaptığı konuşmada, "İstanbul Üniversitesi kütüphanelerinde bulunan müzik eserleri üzerine yapılan çalışmalar OMAR danışmalığında sürdürülüyor. Tüm bu eserlerin dijital kopyalarının değerlendirilebileceği bilgi havuzu, sanat dünyası için büyük önem taşımaktadır. " dedi.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gönül Paçacı da, "Ankara'daki strateji bütçe ve daire başkanlığı bu proje için önemli bir maddi destekte bulundu. Üniversite buna memnuniyetle rıza gösterdi ve biz OMAR projesini hayata geçirdik. 11 değerli arkadaşımız istihdam edildi. Bu arkadaşlarımız aynı zamanda sanatkar. Bugün, süre gelen faaliyetlerimizin artık aramaya, karşılaştırmaya açık hale geldiği, hizmete sunulduğu ilk aşama. Bu eserler, erişime açacağımız notalar içinde yer alan ancak kaydı bulunmayan eserlerdir. Siz de duyduğunuzda inanamayacaksınız. Yaklaşık 100 senelik bir hafıza kaybı söz konusu. Çok zevkli, güzel, dönemi anlatan şarkı formunda eserler. Arşivin amacı, farklı kaynakları yan yana görerek karşılaştırma yapabilmekti. Örneğin, Bizans dönemine ait bir notanın ondan 100 sene sonraki transrotasyonunun bugünkü haline çevrilmiş hali. Onlar yan yana görülebilecek. Böylelikle farklı kültürlerden gelmiş notaların, nasıl zaman içinde değişebildiğini yan yana görmek mümkün olacak. Bu programın bir ses eklenebilme fonksiyonu da bulunmaktadır. Kısaca soyut bir mirastan somut bir kaynak elde etmeye çalıştık. Ayrıca bu proje sürdürülebilir bir proje olduğu için sürekli güncellenecektir. Hatta kullanıcıların düşüncelerine göre şekillendirilebilecek bir projedir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldıOsmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldıOsmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldı

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