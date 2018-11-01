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Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!

01.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 1,5 saatten 28 dakikaya düşürecek tartışmalı hızlı tren projesinin ana bölümü tamamlandı.

Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!

İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, hattı Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na kadar uzatmayı planlıyor. Burada inşa edilecek istasyona ABD Başkanı Donald Trump'ın adı verilecek.

Yisrael Katz, bu kararın Trump'ın, geçen yıl Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

ABD, İsrail Büyükelçiliğini bu yıl, Filistinlilerin gelecekteki devletlerinin başkenti olarak gördükleri Kudüs'e taşımıştı.

OSMANLI DÖNEMİNDE YAPILMIŞTI

Kudüs'te yerin 80 metre altındaki bir istasyondan başlayan 57 kilometrelik hat, 126 yıl önce Osmanlı döneminde inşa edilen hattın yerini alacak.

Yapımına 17 yıl önce başlanan ve 2 milyar dolara mal olan hattın 40 kilometresi tünellerden oluşuyor. Hat için 9 köprü inşa edildi.

Tren hattının bir bölümü işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Surik köyünden geçiyor. Ancak Filistinliler, İsrail'e girme hakları olmadığı için bu treni kullanamayacak. Filistinliler ayrıca, hattın geçtiği bölgedeki arazilerini de kullanamayacabileceklerini söylüyor.

Beyt Surik'ten Muhammed Abdülrezzak adlı bir Filistinli BBC'ye, "Sadece hattın köyümüzün altında geçtiğini biliyoruz. Ama altı ya da üstü bizim için aynı felaket. Kendi arazimizde çalışma özgürlüğümüzü kaybedeceğimizden eminim" dedi.

İsrail hükümeti Filistinlilerin kaygılarıyla ilgili olarak ise açıklama yapmadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eyyyyyyyyt amarika diye yakında bir ses gelir
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