Osmanlı dönemine ait 130 yıllık eserler sergileniyor

Osmanlı dönemine ait nişan, kılıç, altından yapılma cep saati, madalyonlar gibi 400 parça eser İstanbul’da sergileniyor.

Osmanlı dönemine ait 400 parça eserlerin sergilendiği sanat evi İstanbul’da sanatseverlere kapılarını açtı. Yaklaşık 130 yıllık eserlerin görücüye çıkarıldığı sergide Osmanlı dönemine ait paşa ve askeri üniformalar, kılıç, kama, üstü mineli altından saat, Fransız konsolosluk tabelası gibi eserler bulunuyor.

Altın cep saati

Sergide eski döneme ait dikkat çeken eserler de bulunuyor. Bunlardan birisi ise altından yapılmış cep saati. Sergi sahibi Kemal Can Süleymaniye eserler ile ilgili olarak, “Bu müzayedenin en büyük özelliği dünya çapında not sayısı bakımından 400 parça Osmanlı Nişan ve Madalyonları olacak, Osmanlı dönemine ait bir Fransız konsolosluk tabelası olacak, Topkapı Sarayı’nda da bir benzerinin mevcut olduğu üstü mineli altından yapılma bir saatimiz yer alacak. Daha önemli bir şey de Paşa ve asgari üniformaları, kılıç, kama ve savaş malzemeleri ile birlikte Osmanlı dönemine ait birçok önemli eser bu müzayede de yer alacak. Genel itibari eserlerin çoğu ile 1890’lı 1930’lu yıllarına ait” ifadelerini kullandı.

“3 kuşaktır bu işle uğraşıyoruz”

Süleymaniye ayrıca yaklaşık 3 kuşaktır bu işle uğraşmakta olduklarını belirterek, “Bu iş dedelerimizden gelen bir meslek, biz de yeni nesil koleksiyonerlerle bu işi devam ettirmekteyiz” dedi.

Eserler sanat evinde sergilendikten sonra 26 Mayıs tarihinde müzayede ile satışa çıkacak.

