"Osmanlı, dünyanın en büyük devletlerinden"

"Osmanlı Devleti, dünyanın gelmiş geçmiş tartışmasız en büyük devletlerinden birisi, ona hiç şüphe yok. Osmanlı Devleti sağlam müesseseler üzerine doğmuş bir devlettir. Bir devlet doğarken çok sağlam müesseseleri olursa ileri gidiyor. O sağlam müesseseler yeterli seviyede olmazsa devam edemiyor. Osmanlı'nın ilk müesseseleştiği yer, Bursa'dır. İslam medeniyeti, Osmanlı Devleti ile yeniden bir çıkışa geçmiştir, hatta içinde bulunduğu buhrandan kurtulmuştur. Bunun başlangıç noktası, Bursa'dır."

Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin doğum merkezlerinden olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

Turan, sempozyum öncesi yapılan açılışta, müzeyi gezdiğini ve tarihin öğrenilmesi anlamında güzel bir eser olduğunu söyledi.

Bursa'nın fethinin 693. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde "Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu" ile başladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Osmanlı Devleti, dünyanın gelmiş geçmiş tartışmasız en büyük devletlerinden birisi, ona hiç şüphe yok. Osmanlı Devleti sağlam müesseseler üzerine doğmuş bir devlettir." dedi.

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın genç yaşlarda tahta geçtiğini kaydeden Turan, "Kanuni Sultan Süleyman, öyle güllük gülistanlık bir devlete de sultan olmamıştır, son derece zor şartlar içinde sultan olmuştur. Dışarıda büyük imparator Şarlman ve Vatikan ekseninde oluşan Avrupa gücü, Osmanlılara karşı büyük bir askeri güvenlik çemberi oluşturmuştu. Hemen Anadolu'nun yanı başında Saint Jean şövalyelerinin bulunduğu Rodos vardı, yine Adriyatik'te Osmanlı topraklarının yanı başında Korfu vardı, Belgrad vardı, kuzeyde Macaristan vardı. Belgrad'ın, Rodos'un fethi, Kanuni'nin güvenlik zincirini yarma harekatıdır." diye konuştu.

- "Osmanlı sanatı, Kanuni döneminde zirve yapmıştır"

Turan, Mohaç Meydan Savaşı'nı, Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'ya kendisini kabul ettirdiği bir savaş olarak niteleyerek, "Mohaç, Kanuni'ye bir daha meydan muhaberesi yaşatmayacak caydırıcılığı vermiştir." dedi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın çok yönlü bir devlet adamı olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti: