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"Osmanlı, dünyanın en büyük devletlerinden"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan: - "Osmanlı Devleti, dünyanın gelmiş geçmiş tartışmasız en büyük devletlerinden birisi, ona hiç şüphe yok. Osmanlı Devleti sağlam müesseseler üzerine doğmuş bir devlettir" - "Osmanlı'nın ilk müesseseleştiği yer, Bursa'dır. İslam medeniyeti, Osmanlı Devleti ile yeniden bir çıkışa geçmiştir, hatta içinde bulunduğu buhrandan kurtulmuştur. Bunun başlangıç noktası, Bursa'dır"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Osmanlı Devleti, dünyanın gelmiş geçmiş tartışmasız en büyük devletlerinden birisi, ona hiç şüphe yok. Osmanlı Devleti sağlam müesseseler üzerine doğmuş bir devlettir." dedi.

Bursa'nın fethinin 693. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde "Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu" ile başladı.

Turan, sempozyum öncesi yapılan açılışta, müzeyi gezdiğini ve tarihin öğrenilmesi anlamında güzel bir eser olduğunu söyledi.

Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin doğum merkezlerinden olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Osmanlı Devleti, dünyanın gelmiş geçmiş tartışmasız en büyük devletlerinden birisi, ona hiç şüphe yok. Osmanlı Devleti sağlam müesseseler üzerine doğmuş bir devlettir. Bir devlet doğarken çok sağlam müesseseleri olursa ileri gidiyor. O sağlam müesseseler yeterli seviyede olmazsa devam edemiyor. Osmanlı'nın ilk müesseseleştiği yer, Bursa'dır. İslam medeniyeti, Osmanlı Devleti ile yeniden bir çıkışa geçmiştir, hatta içinde bulunduğu buhrandan kurtulmuştur. Bunun başlangıç noktası, Bursa'dır."

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın genç yaşlarda tahta geçtiğini kaydeden Turan, "Kanuni Sultan Süleyman, öyle güllük gülistanlık bir devlete de sultan olmamıştır, son derece zor şartlar içinde sultan olmuştur. Dışarıda büyük imparator Şarlman ve Vatikan ekseninde oluşan Avrupa gücü, Osmanlılara karşı büyük bir askeri güvenlik çemberi oluşturmuştu. Hemen Anadolu'nun yanı başında Saint Jean şövalyelerinin bulunduğu Rodos vardı, yine Adriyatik'te Osmanlı topraklarının yanı başında Korfu vardı, Belgrad vardı, kuzeyde Macaristan vardı. Belgrad'ın, Rodos'un fethi, Kanuni'nin güvenlik zincirini yarma harekatıdır." diye konuştu.

- "Osmanlı sanatı, Kanuni döneminde zirve yapmıştır"

Turan, Mohaç Meydan Savaşı'nı, Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'ya kendisini kabul ettirdiği bir savaş olarak niteleyerek, "Mohaç, Kanuni'ye bir daha meydan muhaberesi yaşatmayacak caydırıcılığı vermiştir." dedi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın çok yönlü bir devlet adamı olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Kanuni müthiş bir asker olarak karşımıza çıkıyor. Kanuni, Manisa'dan İstanbul'a at sırtında geldi, at sırtında yoluna devam etti ve son seferi Zigetvar'da at sırtında hayata veda etti. Bu önünde eğilecek, saygı duyulacak bir kimliktir. Osmanlı sanatı, Kanuni döneminde zirve yapmıştır. Osmanlı vakıfları, Kanuni döneminde bir zirvedir. Kanuni, oğlu Mustafa'yı öldürmesi dolayısıyla kamuoyunda negatif bir itham da vardır ama bunu çok haklı bulmuyorum, çünkü Türk devlet geleneği mucibince bunu kim yapmadı ki? Babası da zaten babasıyla mücadele etmiş, tahttan indirmiştir. Büyükbabası da kardeşiyle mücadele etmişti, daha büyük babası Çelebi Mehmet aynı taht mücadelelerini vermişti."

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise tarihe sahip çıktıklarını, bu sebeple inşa ettikleri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni 53 ülkeden yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan, "Minyatürlerle Kanuni Sultan Süleyman ve Divanı Sergisi" de açıldı.

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