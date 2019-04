"Osmanlı, dünyanın en büyük devletlerinden"

"Kanuni müthiş bir asker olarak karşımıza çıkıyor. Kanuni, Manisa'dan İstanbul'a at sırtında geldi, at sırtında yoluna devam etti ve son seferi Zigetvar'da at sırtında hayata veda etti. Bu önünde eğilecek, saygı duyulacak bir kimliktir. Osmanlı sanatı, Kanuni döneminde zirve yapmıştır. Osmanlı vakıfları, Kanuni döneminde bir zirvedir. Kanuni, oğlu Mustafa'yı öldürmesi dolayısıyla kamuoyunda negatif bir itham da vardır ama bunu çok haklı bulmuyorum, çünkü Türk devlet geleneği mucibince bunu kim yapmadı ki? Babası da zaten babasıyla mücadele etmiş, tahttan indirmiştir. Büyükbabası da kardeşiyle mücadele etmişti, daha büyük babası Çelebi Mehmet aynı taht mücadelelerini vermişti."

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise tarihe sahip çıktıklarını, bu sebeple inşa ettikleri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni 53 ülkeden yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan, "Minyatürlerle Kanuni Sultan Süleyman ve Divanı Sergisi" de açıldı.