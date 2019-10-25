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Osmanlı engereğinin yeni alt türü keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:28 | Son Güncelleme

Ege, Celal Bayar ve Çanakkale 18 Mart üniversitelerindeki bazı bilim insanları tarafından Antalya'da keşfedilen yeni yılan türüne "Varol'un şeritli engereği - Montivipera xanthina varoli" adı verildi

İZMİR (AA) - Osmanlı engereğinin yeni bir alt türüne Antalya'da rastlandı.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan yazılı açıklamada, Ege, Celal Bayar ve Çanakkale 18 Mart üniversitelerinden bir grup bilim insanının Antalya'da bazı yılan türlerine ilişkin çalışma yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Antalya'nın biyo çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik proje kapsamında tespit edilen yılanın Osmanlı engereğinin yeni bir alt türü olduğunu belirtti.

Yeni türe Türkiye'nin önde gelen herpetologlarından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Varol Tok'a atfen "Varol'un Şeritli Engereği - Montivipera xanthina varoli" adı verildiğini bildiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Anadolu, 15'i aşkın engerek türüne ev sahipliği yapıyor. Ne yazık ki, engerekler zehirli olmaları nedeniyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de yanlış anlaşılmış türlerdendir. Bu nedenle her yıl birçok engerek kasten veya yanlışlıkla öldürülüyor. Bu keşifle Türkiye'de yaşayan endemik sürüngen taksonlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. İnsanlarla ortak bir besini olmayan ve genellikle yakalanmaya çalışılmadığında insana zararı dokunmayan bu yeni yılanın, ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliğine dahil olması ve gelecek nesillere aktarılmasına önem veriyoruz."

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bilim Ege Üniversitesi engerek isim keşif yılan

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