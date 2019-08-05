Osmanlı-Fas ittifakının zaferiyle sonuçlanan Vadisseyl Savaşı Fas'ta anıldı

RABAT (AA) - Kuzey Afrika ve Fas tarihinin dönüm noktalarından olan ve Osmanlı - Fas ittifakının zaferiyle sonuçlanan Vadisseyl Savaşı'nın 441. yıl dönümü, Fas'ın kuzeyindeki Kasru'l Kebir şehrinde düzenlenen bir programla anıldı.

Vadisseyl Savaşı'nın yapıldığı yer olan Kasru'l Kebir şehrinde gerçekleştirilen programa Faslı milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile Türkiye Rabat Büyükelçiliğinden temsilciler katıldı.

AA muhabirine konuşan Fas Kurtuluş Ordusu Üyeleri ve Direnişçiler Birliği Yüksek Komiseri Mustafa el-Kesiri, "Bugün burada Fas tarihindeki en kıymetli olaylardan birini anıyoruz. Bu olayda mücahitler İslam'ı ve ümmeti en güzel şekilde savunmuşlardır." dedi.

Vadisseyl Savaşı'nda, Osmanlı ordusunun İslam dünyasının batı kanadı olan Fas'a tarihi bir destek verdiğini belirten Kesiri, "Türkiye'nin desteğiyle, iki ülkenin ortak mirasını ortaya koyan özellikle Vadisseyl Savaşı'nı anlatacak bir müze açılması planlanıyor." diye konuştu.

- Vadisseyl Savaşı, Türkiye - Fas ilişkilerinin ortak hafızası