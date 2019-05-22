Osmanlı geleneği iftar topu, Kudüs'te yaşatılmaya devam ediyor

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - Osmanlı geleneği iftar ve sahur topu, işgal altındaki Kudüs'te yaşatılmaya devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde yaşayan Filistinliler, oruçlarını açmak ve oruca niyet etmek için ezanla birlikte iftar topunu da bekliyor. Mukaddes şehrin sakinleri, Osmanlıdan yadigar bu geleneği, ramazan adetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

- Son 120 yıldır topu ateşleme görevi Filistinli Sanduka ailesinde

Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'ndeki mezarlıkta bulunan ramazan topunu 120 yıldır Filistinli Sanduka ailesi ateşliyor.

Aileden bu görevi en son devralan Recai Sanduka, ramazan topu ateşleme görevini önce dedesi El-Hac Emin, daha sonra da babası El-Hac Yahya'nın yürüttüğünü söyledi.

Güneş batmadan ve doğmadan önce iki kez mezarlığa giden Sanduka, bu işi hiçbir karşılık almadan tamamen gönüllü yaptığını dile getirdi.

Dedesinin Osmanlı topu kullandığını ancak 60'lı yıllarda Ürdün hükümetinin bugün kullanılan topu getirdiğini ifade eden Sanduka, Osmanlı topunun ise Mescid-i Aksa'daki müzeye konulduğunu belirtti.