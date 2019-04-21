Osmanlı geleneği mahyalar, ramazana hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - ABDULLAH TEVGE - Mahya ustaları, ramazana özel 400 yılı aşkın süredir devam eden geleneği yaşatmak için çalışmalara başladı.

Taksim'de bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün atölyesinde başlayan hazırlık çalışmalarında mahyalar, ait oldukları camilerin dolaplarından çıkarıldı.

44 yıllık mahya ustası Kahraman Yıldız, bu yıl da camileri özlü sözlerle süsleyeceklerini belirterek, "Bu senenin teması infak. Bu sene infak işleyeceğiz camilerimizde, infakla ilgili sözler... 'İnfak ver sevindir', 'İnfak malı artırır' gibi." dedi.

"İnfak" temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendiğini söyleyen Yıldız, "İlk yazımıza biz klasik olarak 'Hoşgeldin 11 ayın sultanı', 'Oruç tut, sıhhat bul', 'Ramazan sevgidir' diye başladık. Bugünkü yazımıza da her sene yapmış olduğumuz gibi Eyüp Sultan Camisi'nden başladık. İlk yazısı 'Oruç tut, sıhhat bul', bunun çalışmalarını bugün yaptık. 5-6 camimiz daha var. Edirne'deki Selimiye Camisi, Bursa'daki Ulu Cami var. Onların da yazılarını tamamlayacağız. Sonra ramazan ayının arifesine kadar hepsini asmış olacağız." diye konuştu.