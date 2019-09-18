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Osmanlı hanedanı torunu Nurhan Osmanoğlu’ndan HDP önündeki ailelere destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 41 aileye Türkiye’nin dört bir yanından destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 41 aileye Türkiye’nin dört bir yanından destek ziyaretleri devam ediyor. Abdülhamid Han’ın 4’üncü kuşaktan torunu, Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nun kızı Nurhan Osmanoğlu ve iş adamı Mahmut Küçükdoğan, ailelerle bir araya gelerek desteklerini iletti.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin eylemi 16’ncı gününde de devam ediyor. Osmanlı hanedanı torunu Nurhan Osmanoğlu ve iş adamı Mahmut Küçükdoğan, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulunan Abdülhamid Han’ın 4’üncü kuşaktan torunu, Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nun kızı Nurhan Osmanoğlu, cennet mekan Abdülhamid Han’ın yaşaması durumunda bu tür olayların yaşanmayacağını söyledi. Osmanoğlu, "İnşallah en kısa zamanda evlerine, analarına, babalarına, yuvalarına geri dönerler. Terörü hiçbir zaman kimse desteklemez ve ben bunu tekrar söylüyorum. Biz bunu sadece Diyarbakır’da değil, bunu her ilde dile getirmemiz gerekiyor. Teröre karşı çıkalım lütfen, sesimizi duyuralım ve çocuklarımız geri dönsün. Onların acısı benim de acım, bizim de acımız. Annelere destek için geldik" diye konuştu.

"Bu sonun başlangıcı, bu anneler bu terörü bitirecekler"
İş adamı Mahmut Küçükdoğan ise, oturma eylemindeki annelerin burada çocuklarını beklerken, kendilerinin de İstanbul’dan ailelerin duygularını paylaştıklarını söyledi. Küçükdoğan, "Biz onların adına buraya geldik. Gelirken de iki tane şehit ailesi, bir şehit babası, bir şehit annesi bizimle beraber geldi. Onlar çocuklarını şehit vermişler ama buradaki annelerin çocukları ölmesin diye geldiler. Ailelere destek veriyoruz, İstanbul’dan yüzlerce şehit ailesinin selamıyla beraber. Yeter ki terör bitsin, bizim yüreğimiz yandı. Bundan sonra hiçbir annenin yüreği yanmasın. Anneler ağlamasın, dağdaki çocuklar gelsinler ve dağa gidişin önü kesilsin. Eğer dağa gidişin önü kesilirse terör biter ve bunu da Diyarbakır’da bu anneler başlattılar. Türkiye’deki bütün anneler buna destek veriyorlar. Ben inanıyorum ki bu sonun başlangıcı, bu anneler bu terörü bitirecekler. Devletimiz zaten yeterince destek veriyor. Gerekeni yapıyor. İnşallah hep birlikte bu işin altından ülke olarak 40 yıldan beri süren bu olayın altından kalkacağız. Bugün 16’ncı gün, 41 aile var. Çocukların gitmemesi adına buranın çok daha coşkulu olması lazım” dedi.

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