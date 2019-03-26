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Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri, kitapçılarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun “Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun, Osmanlı Hanedanı’nı saltanat devrinde, sürgün senelerinde ve günümüzde sayılarla ifade eden kitabı Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri Timaş Yayınları etiketiyle yayımlandı.Osmanlı Devleti, altı asır boyunca üç kıt’ada hüküm süren büyük bir devletti.

Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri, kitapçılarda

Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun “Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.
Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun, Osmanlı Hanedanı’nı saltanat devrinde, sürgün senelerinde ve günümüzde sayılarla ifade eden kitabı Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri Timaş Yayınları etiketiyle yayımlandı.
Osmanlı Devleti, altı asır boyunca üç kıt’ada hüküm süren büyük bir devletti. Bu süre boyunca Osmanoğulları Hanedanı tarafından yönetildi. Bu kadar uzun süre, bu kadar geniş bir coğrafyaya hükmetmeyi başarmış olan bu hanedanın üyeleri ve mensupları her zaman büyük bir merak uyandırdı. Sultan V. Murad’ın torunu Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun yazdığı ve adını Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri koyduğu bu çalışma, içeriden bir bakış açısıyla Osmanlı Hanedanı’nın, özellikle, 19. ve 20. yüzyıllardaki üye ve mensupları hakkında bilinmeyen pek çok ayrıntıyı istatistik ilmiyle yoğurarak okuyucuların dikkatine sunmaktadır.
Eserde, ilk olarak Osmanlı Hanedanı’nın tarihî geçmişine değinilmiştir. Burada hilafetin tarihçesi, Osmanlı fetihleri, Osmanlı armasının tarihçesi, Osmanlı Hanedanı’nın üyeleri ve mensuplarının kimler olduğu gibi konularda ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra, padişahların doğum tarihleri ve burçları, sünnet düğünleri, kılıç kuşanmaları, lakap ve mahlasları, bağlı olduğu tarikatlar, eş ve çocuk sayıları, saltanat süreleri ve vefat nedenleri gibi okuyucuların ilgisini çekecek konulara değinilmiştir. Son bölümde ise Mart 1924’te çıkarılan kanun gereği sürgüne gönderilen ve halen yaşamakta olan Osmanlı Hanedan üyeleri ve mensupları hakkında birçok malumat bulunmaktadır.

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